Из москвы в киров поезд скорость 50 км из Кирова 60 км. Вопрос какой из этих лоездов будет дальше от Москвы в момент их встречи? С РЕШЕНИЕМ!!!

Гость: Гость:

В момент встречи оба поезда будут на одинаковом расстоянии от Москвы. Решение: 1) 50 + 60 = 110(км/ч) - скорость сближения 2) Расстояние от Москвы до Кирова = 990 км 990 : 110 = (через) 9 часов произойдёт встреча 3) 50 * 9 = 450(км) проедет от Москвы поезд со скоростью 50км/ч 4) 60 * 9 = 540(км) проедет от Кирова другой поезд 5) Схема: М___________Х_________________К 450км 540км Х - место встречи Ответ: Поезда будут на одинаковом расстоянии от Москвы в момент встречи.