Из названия сказки и одноименного фильма выпали все гласные и пробелы прклнбртн

Из названия сказки и одноименного фильма выпали все гласные и пробелы прклнбртн

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Приключение бу-ра-ти-но
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