Из неподвижной лодки, масса которой 80 кг, прыгает на берег мальчик. Масса которого 40 кг, скорость его при прыжке 2 м/с. Какую скорость приобрела лодка?
Физика
Из неподвижной лодки, масса которой 80 кг, прыгает на берег мальчик. Масса которого 40 кг, скорость его при прыжке 2 м/с. Какую скорость приобрела лодка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса МАЛЬЧИКА в 2 раза меньше, чем масса лодки, значит скорость ЛОДКИ будет в 2 раза меньше скорости мальчика: V = 2 м/с / 2 = 1 м/с
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