Из неподвижной лодки, масса которой 80 кг, прыгает на берег мальчик. масса мальчика 40 кг, скорость его при прыжке 2м/с. какую скорость приобрела лодка? Но мы не проходили импульсы

Физика

Из неподвижной лодки, масса которой 80 кг, прыгает на берег мальчик. масса мальчика 40 кг, скорость его при прыжке 2м/с. какую скорость приобрела лодка? Но мы не проходили импульсы

Автор: Гость