Из неподвижной лодки, масса которой 80 кг, прыгает на берег мальчик. масса мальчика 40 кг, скорость его при прыжке 2м/с. какую скорость приобрела лодка? Но мы не проходили импульсы
Физика
Из неподвижной лодки, масса которой 80 кг, прыгает на берег мальчик. масса мальчика 40 кг, скорость его при прыжке 2м/с. какую скорость приобрела лодка? Но мы не проходили импульсы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P1 =v×m p1 = 80 × 2 =160 V2 = 160/40 = 4
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