ИЗ ОДНОГО ГОРОДА ОДНОВРЕМЕННО В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫЕХАЛИ АВТОБУС И АВТОМОБИЛЬ СКОРОСТЬ АВТОБУСА 48 КМ В ЧАС АВТОМОБИЛЯ В 2 БОЛЬШЕ КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ЧЕРЕЗ 4 ЧАСА .ПОМОГИТЕ !SOS

Математика

ИЗ ОДНОГО ГОРОДА ОДНОВРЕМЕННО В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫЕХАЛИ АВТОБУС И АВТОМОБИЛЬ СКОРОСТЬ АВТОБУСА 48 КМ В ЧАС АВТОМОБИЛЯ В 2 БОЛЬШЕ КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ЧЕРЕЗ 4 ЧАСА .ПОМОГИТЕ !SOS

Автор: Гость