ИЗ ОДНОГО ГОРОДА ОДНОВРЕМЕННО В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫЕХАЛИ АВТОБУС И АВТОМОБИЛЬ СКОРОСТЬ АВТОБУСА 48 КМ В ЧАС АВТОМОБИЛЯ В 2 БОЛЬШЕ КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ЧЕРЕЗ 4 ЧАСА .ПОМОГИТЕ !SOS
Математика
ИЗ ОДНОГО ГОРОДА ОДНОВРЕМЕННО В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫЕХАЛИ АВТОБУС И АВТОМОБИЛЬ СКОРОСТЬ АВТОБУСА 48 КМ В ЧАС АВТОМОБИЛЯ В 2 БОЛЬШЕ КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ЧЕРЕЗ 4 ЧАСА .ПОМОГИТЕ !SOS
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автобус проехал 48*4=192 км Автомобиль (48*2)*4=384 км
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