Из одного города в другой выехал поезд.Первую половину расстояния он проехал за 2,4 ч со скоростью 72,75( км,ч),а вторую половину за 3,6ч.Найдите сред нюю часть поезда
Из одного города в другой выехал поезд.Первую половину расстояния он проехал за 2,4 ч со скоростью 72,75( км,ч),а вторую половину за 3,6ч.Найдите сред нюю часть поезда
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 2,4 * 72,75 = 174,6 км - половина пути. 2) 174,6 / 3,6 = 48,5 км/ч - скорость на втором половине пути. 3) (174,6 + 174,6) / (2,4+3,6) = 349,2/6 = 58,2 км/ч - средняя скорость .