Из одного города в другой выехали два мотоциклиста, расстояние между которыми 93 км. Скорость второго мотоциклиста на 3 км/ч больше, чем скорость перв ого. Мотоциклисты встретились на расстоянии 45 км от первого город...

Из одного города в другой выехали два мотоциклиста, расстояние между которыми 93 км. Скорость второго мотоциклиста на 3 км/ч больше, чем скорость перв ого. Мотоциклисты встретились на расстоянии 45 км от первого города. Найдите скорость каждого мотоциклиста.