Из одного города в другой выехали два мотоциклиста, расстояние между которыми 93 км. Скорость второго мотоциклиста на 3 км/ч больше, чем скорость перв ого. Мотоциклисты встретились на расстоянии 45 км от первого город...
Из одного города в другой выехали два мотоциклиста, расстояние между которыми 93 км. Скорость второго мотоциклиста на 3 км/ч больше, чем скорость перв ого. Мотоциклисты встретились на расстоянии 45 км от первого города. Найдите скорость каждого мотоциклиста.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
93-45=48 (км) проехали. 48:3=16 (км/ч) скорость 1 мотоциклиста 16+3=19 (км/ч)скорость 2 мотоциклиста