ИЗ одного и того же посёлка одновременно выехали в противоположных направлениях ??втомашина и автобус.Автобус шёл со скоростью 50км/ч,а автомашина-80км/ч.Через сколько часов расстояние между автобусом и автомашиной будет 520 км?

Математика

ИЗ одного и того же посёлка одновременно выехали в противоположных направлениях ??втомашина и автобус.Автобус шёл со скоростью 50км/ч,а автомашина-80км/ч.Через сколько часов расстояние между автобусом и автомашиной будет 520 км?

Автор: Гость