ИЗ одного и того же посёлка одновременно выехали в противоположных направлениях ??втомашина и автобус.Автобус шёл со скоростью 50км/ч,а автомашина-80км/ч.Через сколько часов расстояние между автобусом и автомашиной будет 520 км?
Математика
ИЗ одного и того же посёлка одновременно выехали в противоположных направлениях ??втомашина и автобус.Автобус шёл со скоростью 50км/ч,а автомашина-80км/ч.Через сколько часов расстояние между автобусом и автомашиной будет 520 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для решения задачи требуется найти общую скорость. 1) 80+50=130 Т.к. чтобы найти время нужно расстояние поделить на скорость то мы получаем действие: 2) 520:130=4 Ответ: 4 часа.
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