из одного населенного пункта выехали легковая машина и автобус. Автобус двигался со скоростью 70 км/ч, а легковая машина двигалась быстрее и через 3 часа опередила автобус на 60 км. С какой скоростью она двигалась?

Математика

из одного населенного пункта выехали легковая машина и автобус. Автобус двигался со скоростью 70 км/ч, а легковая машина двигалась быстрее и через 3 часа опередила автобус на 60 км. С какой скоростью она двигалась?

Автор: Гость