из одного населенного пункта выехали легковая машина и автобус. Автобус двигался со скоростью 70 км/ч, а легковая машина двигалась быстрее и через 3 часа опередила автобус на 60 км. С какой скоростью она двигалась?

Математика
из одного населенного пункта выехали легковая машина и автобус. Автобус двигался со скоростью 70 км/ч, а легковая машина двигалась быстрее и через 3 часа опередила автобус на 60 км. С какой скоростью она двигалась?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Со скоростью 90 кмч
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