Из одного причала в одном направлении одновременно отошли моторная лодка и катер. Катер двигался со скоростью 54км/ч , а лодка 28км/ч Какое расстояние будет между ними через 3 часа?.

Математика

Из одного причала в одном направлении одновременно отошли моторная лодка и катер. Катер двигался со скоростью 54км/ч , а лодка 28км/ч Какое расстояние будет между ними через 3 часа?.

Автор: Гость