Из одного причала в одном направлении одновременно отошли моторная лодка и катер. Катер двигался со скоростью 54км/ч , а лодка 28км/ч Какое расстояние будет между ними через 3 часа?.
Математика
Из одного причала в одном направлении одновременно отошли моторная лодка и катер. Катер двигался со скоростью 54км/ч , а лодка 28км/ч Какое расстояние будет между ними через 3 часа?.
Ответ(ы):
Гость:
54 - 28 = 26 (км) - скорость удаления. 26 * 3 = 78 (км) - расстояние между катером и моторной лодкой через три часа. Ответ: 78 км.
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