Из одного пункта в противоположных направлениях выехали две автомашины. Их скоро??ть 60 км/ч и 80 км/ч. Какое расстояние будет через 3 часа? Решите задачу 2 СПОСОБАМИ!
Математика
Из одного пункта в противоположных направлениях выехали две автомашины. Их скоро??ть 60 км/ч и 80 км/ч. Какое расстояние будет через 3 часа? Решите задачу 2 СПОСОБАМИ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60+80=140км/ч 2) 60/х+70/х=260 3)60+70=260х, х=0,5ч=30мин 4) Через 3 часа 1-ый рошел 4*3=12км, а 2-ой 5*3=15км, след-но между ними останется 36-15-12=9км ответ:140 кмч
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