Из одного пункта в противоположных направлениях выехали две автомашины. Их скоро??ть 60 км/ч и 80 км/ч. Какое расстояние будет через 3 часа? Решите задачу 2 СПОСОБАМИ!

Математика

Из одного пункта в противоположных направлениях выехали две автомашины. Их скоро??ть 60 км/ч и 80 км/ч. Какое расстояние будет через 3 часа? Решите задачу 2 СПОСОБАМИ!

Автор: Гость