Из одного пункта в противоположных напровлениях выехали две втомашины со скоростью 60 и 80 км. в час какое расстояние будет между ними через 3 часа. риши двумя способами
Математика
Из одного пункта в противоположных напровлениях выехали две втомашины со скоростью 60 и 80 км. в час какое расстояние будет между ними через 3 часа. риши двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: 1 машина:60*3=180 км-проедет одна из машин за 3 часа.80*3=240 км-проедет одна из машин за 3 часа.180+240=420 км-расстояние которое будет между ними через 3 часа.2 способ: 60+80=140 км/ч-общая скорость машин.140*3=420 км-расстояние которое будет между ними через 3 часа.
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