Из одного села одновременно выехали велосипедист в противоположность направлениях. скорость одного велосипедист 14км/ч,второй велосипедист в час проезжает на 5км/ч больше. на каком расстоянии друг от друга будут велосипедист че...
Математика
Из одного села одновременно выехали велосипедист в противоположность направлениях. скорость одного велосипедист 14км/ч,второй велосипедист в час проезжает на 5км/ч больше. на каком расстоянии друг от друга будут велосипедист через 3часа .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14+5=19 км/ч едет второй велосипедист 14х3=42 км проедет первый велосипедист 19х3=57 км проедет второй велосипедист 57-42=15 км (на 15 км друг от друга будут велосипедисты через 3 часа)
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