Из одного села одновременно выехали велосипедист в противоположность направлениях. скорость одного велосипедист 14км/ч,второй велосипедист в час проезжает на 5км/ч больше. на каком расстоянии друг от друга будут велосипедист че...

Математика

Из одного села одновременно выехали велосипедист в противоположность направлениях. скорость одного велосипедист 14км/ч,второй велосипедист в час проезжает на 5км/ч больше. на каком расстоянии друг от друга будут велосипедист через 3часа .

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