Из одного таксопарка в противоположных направлениях выехали два такси, скорость ??ервого 45 км/ч, второго - 55 км/ч. Какое расстояние было между ними, когда первое такси проехало 315 км?
Математика
Из одного таксопарка в противоположных направлениях выехали два такси, скорость ??ервого 45 км/ч, второго - 55 км/ч. Какое расстояние было между ними, когда первое такси проехало 315 км?
Ответ(ы):
Гость:
1)315:45=7(ч) ехал первое такси. 2)55*7=385(км) проехало второе такси. 3)385+315=700(км) расстояние между ними
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