Из одного таксопарка в противоположных направлениях выехали два такси, скорость ??ервого 45 км/ч, второго - 55 км/ч. Какое расстояние было между ними, когда первое такси проехало 315 км?

Математика

Из одного таксопарка в противоположных направлениях выехали два такси, скорость ??ервого 45 км/ч, второго - 55 км/ч. Какое расстояние было между ними, когда первое такси проехало 315 км?

Автор: Гость