Из одной и той же одновременно в противоположных напоавлениях отправились два по??зда товарный и пассажирский. товарный двигался со скоростью 60 км,ч, а пассажирский 80 км,ч. какое расстояние будет через 3 часа.
Математика
Из одной и той же одновременно в противоположных напоавлениях отправились два по??зда товарный и пассажирский. товарный двигался со скоростью 60 км,ч, а пассажирский 80 км,ч. какое расстояние будет через 3 часа.
Ответ(ы):
Гость:
1) 60*3=180 (км) путь,который проехал за три часа товарный поезд 2) 80*3=240 (км) путь, проехал пассажирский поезд за три часа 3) 180+240=420 (км) расстояние, которое будет между ними через три часа.
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