Из одной и той же одновременно в противоположных напоавлениях отправились два по??зда товарный и пассажирский. товарный двигался со скоростью 60 км,ч, а пассажирский 80 км,ч. какое расстояние будет через 3 часа.

Математика

Из одной и той же одновременно в противоположных напоавлениях отправились два по??зда товарный и пассажирский. товарный двигался со скоростью 60 км,ч, а пассажирский 80 км,ч. какое расстояние будет через 3 часа.

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