Из оного конца города одновременно в провотиположных направлениях выехал автобу?? и авотомобиль скорость автобуса 48 км в час а автомобиля в 2 раза больше какое растояние между ними будет через 4 часа
Математика
Из оного конца города одновременно в провотиположных направлениях выехал автобу?? и авотомобиль скорость автобуса 48 км в час а автомобиля в 2 раза больше какое растояние между ними будет через 4 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48*2=96 2)96*4=384 3)48*4=192 4)192+384=576 Ответ: Расстояние между ними через 3 часа будет 576 км/ч
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