Из оного конца города одновременно в провотиположных направлениях выехал автобу?? и авотомобиль скорость автобуса 48 км в час а автомобиля в 2 раза больше какое растояние между ними будет через 4 часа

Математика

Из оного конца города одновременно в провотиположных направлениях выехал автобу?? и авотомобиль скорость автобуса 48 км в час а автомобиля в 2 раза больше какое растояние между ними будет через 4 часа

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