из овощей хранилища в магазине отправили 70 ящиков морковки что составило одну шестую часть всей морковки сколько ящиков моркови было ваще хранилище сколько ящиков моркови осталось? как правильно решить задачу помогите пожалуйста

Математика

из овощей хранилища в магазине отправили 70 ящиков морковки что составило одну шестую часть всей морковки сколько ящиков моркови было ваще хранилище сколько ящиков моркови осталось? как правильно решить задачу помогите пожалуйста

Автор: Гость