Из перечня формул выпишете отдельно формулы оксидов,оснований,кислот и солей и дайте им названия K2O,AL(OH)3,HN03,HCI,BaO,BaS04,AIPO4,CO2,H3PO4,Fe(OH)2,AgCI,NaNO3,AI2O3
Химия
Из перечня формул выпишете отдельно формулы оксидов,оснований,кислот и солей и дайте им названия K2O,AL(OH)3,HN03,HCI,BaO,BaS04,AIPO4,CO2,H3PO4,Fe(OH)2,AgCI,NaNO3,AI2O3
Ответ(ы) на вопрос:
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Оксиды: K2O-основный оксид калия BaO-основный оксид бария CO2-кислотный оксид углерода(lV) Al2O3- амфотерный оксид алюминия Основания: Al(OH)3-гидроксид алюминия Fe(OH)2-гидроксид железа(ll) Кислоты: HNO3 -азотная кислота HCL-соляная кислота H3PO4-фосфорная кислота Соли: BaSO4 -сульфат бария AlPO4- фосфат алюминия AgCl- хлорид серебра NaNO3-нитрат натрия
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