Из перечня формул выпишете отдельно формулы оксидов,оснований,кислот и солей и дайте им названия K2O,AL(OH)3,HN03,HCI,BaO,BaS04,AIPO4,CO2,H3PO4,Fe(OH)2,AgCI,NaNO3,AI2O3

Химия

Из перечня формул выпишете отдельно формулы оксидов,оснований,кислот и солей и дайте им названия K2O,AL(OH)3,HN03,HCI,BaO,BaS04,AIPO4,CO2,H3PO4,Fe(OH)2,AgCI,NaNO3,AI2O3

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