Из перечня устройств выберите те, которые находятся в системном блоке. Процессор Сетевая карта Флеш-память Оперативная память Материнская плата Плоттер Видеокарта Блок питания Сканер Накопитель( дисковод) Трекбол ...

Информатика

Из перечня устройств выберите те, которые находятся в системном блоке. Процессор Сетевая карта Флеш-память Оперативная память Материнская плата Плоттер Видеокарта Блок питания Сканер Накопитель( дисковод) Трекбол Источник бесперебойного питания Web-камера ПЗУ

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