Из перечня устройств выберите те, которые находятся в системном блоке. Процессор Сетевая карта Флеш-память Оперативная память Материнская плата Плоттер Видеокарта Блок питания Сканер Накопитель( дисковод) Трекбол ...
Информатика
Из перечня устройств выберите те, которые находятся в системном блоке. Процессор Сетевая карта Флеш-память Оперативная память Материнская плата Плоттер Видеокарта Блок питания Сканер Накопитель( дисковод) Трекбол Источник бесперебойного питания Web-камера ПЗУ
Ответ(ы):
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В системном блоке находятся: процессор сетевая карта оперативная память материнская плата видеокарта блок питания накопитель ПЗУ
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