Из первого фрагмента выпишите глаголы и укажите их время,лицо,число и род(если это втозможно).Глаголы:пришел,щелкали,играли,удили,потушили,сели,смотреть

Русский язык

Из первого фрагмента выпишите глаголы и укажите их время,лицо,число и род(если это втозможно).Глаголы:пришел,щелкали,играли,удили,потушили,сели,смотреть

Автор: Гость