Из первого фрагмента выпишите глаголы и укажите их время,лицо,число и род(если это втозможно).Глаголы:пришел,щелкали,играли,удили,потушили,сели,смотреть
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Из первого фрагмента выпишите глаголы и укажите их время,лицо,число и род(если это втозможно).Глаголы:пришел,щелкали,играли,удили,потушили,сели,смотреть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошедшее время: пришел(ед.ч.,м.р.),щелкали(мн.ч.,3.л.),играли(мн.ч.,3.л.),удили(мн.ч.,3.л.),потушили(мн.ч.3.л),сели(мн.ч.,3 л.). Настоящее время:смотреть.(ед.ч.)
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