Из поколения в поколение признаки передаются а) только через сперму б) только через яйцеклетку в) через сперму и яйцеклетку г) через семенник

Биология

Из поколения в поколение признаки передаются а) только через сперму б) только через яйцеклетку в) через сперму и яйцеклетку г) через семенник

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