Из поселка одновременно в одном направлении выехали два всадника.Скорость одного из них равна 160м/мин а другого 190м/мин .каково будет расстояние между ними если первый всадник проедет 960м пути

Математика

Из поселка одновременно в одном направлении выехали два всадника.Скорость одного из них равна 160м/мин а другого 190м/мин .каково будет расстояние между ними если первый всадник проедет 960м пути

Автор: Гость