Из поселка одновременно в одном направлении выехали два всадника.Скорость одного из них равна 160м/мин а другого 190м/мин .каково будет расстояние между ними если первый всадник проедет 960м пути

Математика
Из поселка одновременно в одном направлении выехали два всадника.Скорость одного из них равна 160м/мин а другого 190м/мин .каково будет расстояние между ними если первый всадник проедет 960м пути
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(960:160*190)-960=180   И ВСЕ!!!!!!!!!!
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