Из поселка одновременно в одном направлении выехали велосипедист и мотоциклист скорости которых равна 16 км/ч 61 км/ч соответсвенно.какое растояние будет между ними через 7 часов.через какое время после их выезда расстояние меж...

Математика

Из поселка одновременно в одном направлении выехали велосипедист и мотоциклист скорости которых равна 16 км/ч 61 км/ч соответсвенно.какое растояние будет между ними через 7 часов.через какое время после их выезда расстояние между ними будет ровно 387 км

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