Из поселка одновременно в одном направлении выехали велосипедист и мотоциклист скорости которых равна 16 км/ч 61 км/ч соответсвенно.какое растояние будет между ними через 7 часов.через какое время после их выезда расстояние меж...

Математика
Из поселка одновременно в одном направлении выехали велосипедист и мотоциклист скорости которых равна 16 км/ч 61 км/ч соответсвенно.какое растояние будет между ними через 7 часов.через какое время после их выезда расстояние между ними будет ровно 387 км
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
61-16=45 45*7=315 растояние  387/45=8,6 час 
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