Из поселка одновременно в одном направлении выехали велосипедист и мотоциклист скорости которых равна 16 км/ч 61 км/ч соответсвенно.какое растояние будет между ними через 7 часов.через какое время после их выезда расстояние меж...
Математика
Из поселка одновременно в одном направлении выехали велосипедист и мотоциклист скорости которых равна 16 км/ч 61 км/ч соответсвенно.какое растояние будет между ними через 7 часов.через какое время после их выезда расстояние между ними будет ровно 387 км
Ответ(ы):
Гость:
61-16=45 45*7=315 растояние 387/45=8,6 час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Другие предметы
По музыке: напишите средства музыкальной выразительности: Пример: Темп - быстрый, медленный, умеренный
Другие предметы
Русский язык