из поселка по прямой дороге вышел путник, а через 1,5 часа выехал всадник. Скорость путника 5 км/ч, а скорость всадника - 30 км/ч. Определить, через какое время после начала своего движения всадник догонит путника. Построить гр...

Физика

из поселка по прямой дороге вышел путник, а через 1,5 часа выехал всадник. Скорость путника 5 км/ч, а скорость всадника - 30 км/ч. Определить, через какое время после начала своего движения всадник догонит путника. Построить график зависимости пути от времени для путника и всадника

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