из поселка по прямой дороге вышел путник, а через 1,5 часа выехал всадник. Скорость путника 5 км/ч, а скорость всадника - 30 км/ч. Определить, через какое время после начала своего движения всадник догонит путника. Построить гр...
Физика
из поселка по прямой дороге вышел путник, а через 1,5 часа выехал всадник. Скорость путника 5 км/ч, а скорость всадника - 30 км/ч. Определить, через какое время после начала своего движения всадник догонит путника. Построить график зависимости пути от времени для путника и всадника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путник за 1,5 часа прошел 5 * 1,5 = 7,5 км. Всадник догоняет его со скоростью 30 - 5 = 25 км/ч, поэтому догонит его через 7,5 / 25 = 0,3 часа или через 18 минут.
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