Из поселка в 12:00 дня в одном направлении выехали два велосипедиста скорость перво??о 180 метров в минуту второго 210 метров в минуту Какое расстояние будет между ними Когда первый пройдет 720 метров
Математика
Из поселка в 12:00 дня в одном направлении выехали два велосипедиста скорость перво??о 180 метров в минуту второго 210 метров в минуту Какое расстояние будет между ними Когда первый пройдет 720 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)720:180=4 минуты проехал 2)180+210=390 в сек скорость обоих 3)390*4=1560 растояние ответ 1560
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Математика