Из поселка в 12:00 дня в одном направлении выехали два велосипедиста скорость перво??о 180 метров в минуту второго 210 метров в минуту Какое расстояние будет между ними Когда первый пройдет 720 метров

Математика

Из поселка в 12:00 дня в одном направлении выехали два велосипедиста скорость перво??о 180 метров в минуту второго 210 метров в минуту Какое расстояние будет между ними Когда первый пройдет 720 метров

Автор: Гость