Из поселка вышел дачник со скорстью 5 км/час Через 2чвслед за ним выехал велосипедист.С какой скоростью должен ехать велосипедист,чтобы догнать дачника за 1 час?
Математика
Из поселка вышел дачник со скорстью 5 км/час Через 2чвслед за ним выехал велосипедист.С какой скоростью должен ехать велосипедист,чтобы догнать дачника за 1 час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 км ч 5*2=10 10:1=10
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