Из поселка вышел дачник со скорстью 5 км/час Через 2чвслед за ним выехал велосипедист.С какой скоростью должен ехать велосипедист,чтобы догнать дачника за 1 час?

Математика

Из поселка вышел дачник со скорстью 5 км/час Через 2чвслед за ним выехал велосипедист.С какой скоростью должен ехать велосипедист,чтобы догнать дачника за 1 час?

Автор: Гость