ИЗ ПОСЕЛКА ВЫШЛИ ОДНОВРЕМЕННО ДВА ПЕШЕХОДА И ПОШЛИ В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ.сРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ОДНОГО ПЕШЕХОДА 5 КМ/Ч,ДРУГОГО-4КМ/Ч.нА КАКОМ РАССТОЯНИИ ДРУГ ОТ ДРУГА БУДУТ ПЕШЕХОДЫ ЧЕРЕЗ 3 Ч?

Гость: Гость:

Через 3 часа первый пешеход будет в 3*5 = 15 км от поселка. А через те же 3 часа второй пешеход будет в 3*4 = 12 км от поселка - в противоположном направлении. Тогда расстояние между ними 15+12 = 27 км.