ИЗ ПОСЕЛКА ВЫШЛИ ОДНОВРЕМЕННО ДВА ПЕШЕХОДА И ПОШЛИ В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ.сРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ОДНОГО ПЕШЕХОДА 5 КМ/Ч,ДРУГОГО-4КМ/Ч.нА КАКОМ РАССТОЯНИИ ДРУГ ОТ ДРУГА БУДУТ ПЕШЕХОДЫ ЧЕРЕЗ 3 Ч?
Математика
ИЗ ПОСЕЛКА ВЫШЛИ ОДНОВРЕМЕННО ДВА ПЕШЕХОДА И ПОШЛИ В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ.сРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ОДНОГО ПЕШЕХОДА 5 КМ/Ч,ДРУГОГО-4КМ/Ч.нА КАКОМ РАССТОЯНИИ ДРУГ ОТ ДРУГА БУДУТ ПЕШЕХОДЫ ЧЕРЕЗ 3 Ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 3 часа первый пешеход будет в 3*5 = 15 км от поселка. А через те же 3 часа второй пешеход будет в 3*4 = 12 км от поселка - в противоположном направлении. Тогда расстояние между ними 15+12 = 27 км.
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