Из повести Тарас Бульба 1)Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Ос??апа? Что было тогда в его сердце? 2)Приведите примеры из повести, подтверждающие главную мысль этой речи:"Нет уз святее товарищества!"

Гость: Гость:

1) Чувство было неразделимого предательства. Тарас чувствовал внутри себя позор за свое дитя.2) Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя и дитя любит своего отца и мать. Но это не то и зверь любит свое дитя. Но породниться родством по духу а не по крове может только человек. Русский человек.