Из повести Тарас Бульба 1)Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Ос??апа? Что было тогда в его сердце? 2)Приведите примеры из повести, подтверждающие главную мысль этой речи:"Нет уз святее товарищества!"

Литература
Из повести Тарас Бульба 1)Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Ос??апа? Что было тогда в его сердце? 2)Приведите примеры из повести, подтверждающие главную мысль этой речи:"Нет уз святее товарищества!"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Чувство было неразделимого предательства. Тарас чувствовал внутри себя позор за свое дитя.2) Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя и дитя любит своего отца и мать. Но это не то и зверь любит свое дитя. Но породниться родством по духу а не по крове может только человек. Русский человек.
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