Из предложений 7 — 9 выпишите прилагательные в форме простой сравнительной степени. (7) Книги умеют защищаться и своими перекличка¬ми. (8) А эти переклички не дают им стеретьс я из нашей памяти, делают её глубже и объ...

Из предложений 7 — 9 выпишите прилагательные в форме простой сравнительной степени. (7) Книги умеют защищаться и своими перекличка¬ми. (8) А эти переклички не дают им стеретьс я из нашей памяти, делают её глубже и объёмнее. (9) Переклички включают нас и сами книги в контекстные связи, в многословие споров и конфликтов, в многообразие решений, предлагаемых каждым художественным произведением по-своему.