Из предложений можно выделить словосочетание с помощью вопросов Прочитай предло??ения Спиши Найди и выпиши словосочетания. Возле школы посадили голубые ели
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Из предложений можно выделить словосочетание с помощью вопросов Прочитай предло??ения Спиши Найди и выпиши словосочетания. Возле школы посадили голубые ели
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посадили возле школы голубые ели посадили ели
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