Из приведённого ниже предложения выпишите все словосочетания со связью согласов??ние: взрослый птички долго и беспокойно кружились над вылетевший птенцами как бы стараюсь научить их летать

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Из приведённого ниже предложения выпишите все словосочетания со связью согласов??ние: взрослый птички долго и беспокойно кружились над вылетевший птенцами как бы стараюсь научить их летать

Автор: Гость