Из проволоки согнули прямоугольник длиной 10,7 см , шириной 6,5 см . Если из этой же п??оволоки согнуть квадрат , то чем у будет равна его сторона?

Математика

Из проволоки согнули прямоугольник длиной 10,7 см , шириной 6,5 см . Если из этой же п??оволоки согнуть квадрат , то чем у будет равна его сторона?

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