Из проволоки согнули прямоугольник длиной 10,7 см , шириной 6,5 см . Если из этой же п??оволоки согнуть квадрат , то чем у будет равна его сторона?

Математика
Из проволоки согнули прямоугольник длиной 10,7 см , шириной 6,5 см . Если из этой же п??оволоки согнуть квадрат , то чем у будет равна его сторона?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) рассчитаем длину проволоки: 10,7*2+6,5*2=21,4+13=34,4 (см) 2) у квадрата 4 равные стороны, значит: 34,4:4=8,6 (см) Ответ: сторона квадрата составит 8,6 см
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