Из пукта А однровременно в противоположных напрвлениях выяхали два автомобиля.Через 3 часа расстояние между автомобилями было равно 330км.С какой скоростью ехал первый автомобиль,если известно,что скорость воторого автомобиля 7...

Математика
Из пукта А однровременно в противоположных напрвлениях выяхали два автомобиля.Через 3 часа расстояние между автомобилями было равно 330км.С какой скоростью ехал первый автомобиль,если известно,что скорость воторого автомобиля 75км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
330 км:3 час=110 км/час (скорость удаления друг от друга или сумма скоростей) (V=S:t) 110 км/час-75 км/час=35 км/час Ответ: скорость первого авто - 35 км/час
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