Из пукта А однровременно в противоположных напрвлениях выяхали два автомобиля.Через 3 часа расстояние между автомобилями было равно 330км.С какой скоростью ехал первый автомобиль,если известно,что скорость воторого автомобиля 7...

Математика

Из пукта А однровременно в противоположных напрвлениях выяхали два автомобиля.Через 3 часа расстояние между автомобилями было равно 330км.С какой скоростью ехал первый автомобиль,если известно,что скорость воторого автомобиля 75км/ч?

Автор: Гость