Из пункта А И Б выехали две машины у одной машины на 15 км/ч скорость больше чем у вт??рой. Найти скорость машин если одна машина проехала 180 км а другая 250 км
Математика
Из пункта А И Б выехали две машины у одной машины на 15 км/ч скорость больше чем у вт??рой. Найти скорость машин если одна машина проехала 180 км а другая 250 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+15=250-180 Х+15=70 Х=70-15 Х=55 У одной скорость 55км/час у другой скорость 70км/час
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