Из пункта А И Б выехали две машины у одной машины на 15 км/ч скорость больше чем у вт??рой. Найти скорость машин если одна машина проехала 180 км а другая 250 км

Математика

Из пункта А И Б выехали две машины у одной машины на 15 км/ч скорость больше чем у вт??рой. Найти скорость машин если одна машина проехала 180 км а другая 250 км

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