Из пункта А одновременно в одном направлении выехали легковой и грузовой автома били скорости которых x км/ч и y км/ч А) Чему равна скорость удаления легко автомабиля от газ ового? Б)Какое расстояние будет между ни...
Из пункта А одновременно в одном направлении выехали легковой и грузовой автома били скорости которых x км/ч и y км/ч А) Чему равна скорость удаления легко автомабиля от газ ового? Б)Какое расстояние будет между ними через t ч?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(х - у) км/ч -скорость удаления (х- у)*t км - расстояние между ними через время t