Из пункта А в пункт Б расстояние между которыми 16 2 км одновременно вышли Миша и Са??а. Скорость Саши 2,5кмч. На сколько быстрее придёт Миша если его скорость больше в 1,5 раза. чем скорость Саши?

Математика

Из пункта А в пункт Б расстояние между которыми 16 2 км одновременно вышли Миша и Са??а. Скорость Саши 2,5кмч. На сколько быстрее придёт Миша если его скорость больше в 1,5 раза. чем скорость Саши?

Автор: Гость