Из пункта А в пункт Б расстояние между которыми 16 2 км одновременно вышли Миша и Са??а. Скорость Саши 2,5кмч. На сколько быстрее придёт Миша если его скорость больше в 1,5 раза. чем скорость Саши?
Математика
Из пункта А в пункт Б расстояние между которыми 16 2 км одновременно вышли Миша и Са??а. Скорость Саши 2,5кмч. На сколько быстрее придёт Миша если его скорость больше в 1,5 раза. чем скорость Саши?
Ответ(ы):
Гость:
Если расстояние одинаковое,то отношение времени кто быстрей будет равно столько же восколько раз различаются скорости.Ответ 1,5 раза Миша прийдёт быстрее
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