Из пункта А в пункт Б, расстояние между которыми 27 км, вышли одновременно навстречу друг другу два пешехода и встретились в 15 км. от А.. Найдите ско рость пешехода , шедшего из А, если известно, что он шел со скорос...

Из пункта А в пункт Б, расстояние между которыми 27 км, вышли одновременно навстречу друг другу два пешехода и встретились в 15 км. от А.. Найдите ско рость пешехода , шедшего из А, если известно, что он шел со скоростью, на 2 км/ч большей, чем второй пешеход, и сделал в пути получасовую остановку.