Из пункта а в пункт в расстояние между которыми 200 километров выехал автобус ,а через 1 час 20 минут выехал автомобиль скорость которого в 1,5 раза больше. найдите скорость автобуса если в пункт в они пришли одновременно
Алгебра
Из пункта а в пункт в расстояние между которыми 200 километров выехал автобус ,а через 1 час 20 минут выехал автомобиль скорость которого в 1,5 раза больше. найдите скорость автобуса если в пункт в они пришли одновременно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч - скорость автобуса, тогда 1.5х км/ч - скорость автомобиля. t1 = 200/х - время движения автобуса t2 = 200/(1.5x) - время движения автомобиля (на 4/3 часа меньше t1) Составим уравнение: 200/х - 4/3 = 200/1.5х (600 - 200 - 4х)/3х = 0 200 - 4х = 0 4х = 200 Х = 50 Значит, скорость автобуса 50 км/ч
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