Из пункта а в пункт в расстояние между которыми 200 километров выехал автобус ,а через 1 час 20 минут выехал автомобиль скорость которого в 1,5 раза больше. найдите скорость автобуса если в пункт в они пришли одновременно

Алгебра

Из пункта а в пункт в расстояние между которыми 200 километров выехал автобус ,а через 1 час 20 минут выехал автомобиль скорость которого в 1,5 раза больше. найдите скорость автобуса если в пункт в они пришли одновременно

Автор: Гость