Из пункта А в пункт В,расстояние между которыми 60 км,одновременно выехали автомобилист и велосипедист.Известно,что в час автомобилист проезжает на 30 км больше,чем велосипедист.Определите скорость велосипедиста,если...
Из пункта А в пункт В,расстояние между которыми 60 км,одновременно выехали автомобилист и велосипедист.Известно,что в час автомобилист проезжает на 30 км больше,чем велосипедист.Определите скорость велосипедиста,если известно,что он прибыл в пункт В на 2 часов 40 минуты позже автомобилиста.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
60/х-60/(х+30)=8/3 общ знам.: 3х(х+30) 60*3(х+30)-60*3х=8*х(х+30) 180х+5400-180х=8х^2+240x 8x^2+240x-5400=0 x^2+30x-675=0 D=3600 x1=(-30-60)/2=-45 x2=(-30+60)/2=15 наш ответ х=15 км/ч(велосипедист), х+30=15+30=45км/ч(автомобилист)