Из пункта А в пункт В,расстояние между которыми 60 км,одновременно выехали автомобилист и велосипедист.Известно,что в час автомобилист проезжает на 30 км больше,чем велосипедист.Определите скорость велосипедиста,если известно,что он прибыл в пункт В на 2 часов 40 минуты позже автомобилиста.