Из пункта А выехал велосипедист ,а через 45 мин после этого в том же направлении выехал грузовик ,догнавший велосипедиста на расстоянии 15 км от пункта А.найдите скорость велосипедиста и скорость грузовик ,если скорость грузови...

Алгебра

Из пункта А выехал велосипедист ,а через 45 мин после этого в том же направлении выехал грузовик ,догнавший велосипедиста на расстоянии 15 км от пункта А.найдите скорость велосипедиста и скорость грузовик ,если скорость грузовика на 18 ки/ч больше скорости велосипедиста Дам 99 балов !!!

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