Из пункта А выехал велосипедист ,а через 45 мин после этого в том же направлении выехал грузовик ,догнавший велосипедиста на расстоянии 15 км от пункта А.найдите скорость велосипедиста и скорость грузовик ,если скорость грузови...
Алгебра
Из пункта А выехал велосипедист ,а через 45 мин после этого в том же направлении выехал грузовик ,догнавший велосипедиста на расстоянии 15 км от пункта А.найдите скорость велосипедиста и скорость грузовик ,если скорость грузовика на 18 ки/ч больше скорости велосипедиста Дам 99 балов !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=15 v1+18=v2 v1(t+3/4t)=v2t v1(t+3/4t)=(v1+18)t 7/4v1=v1+18 3/4v1=18 v1=24 км/ч скорость велосипедиста v2=42 км/ч скорость грузовика
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