Из пункта Аи В расстояние между которыми 30км одновременно в одном направлении выехали легковая машина и грузовик . Скорость легк машины 60км/ч а скорость грузов 45км/ч . На сколько километров сократится расстояние между ними ч...
Математика
Из пункта Аи В расстояние между которыми 30км одновременно в одном направлении выехали легковая машина и грузовик . Скорость легк машины 60км/ч а скорость грузов 45км/ч . На сколько километров сократится расстояние между ними через 1час? Через 2ч? Через сколько часов легковая машина сможет догнать грузовик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60-45=15 км/ч - скорость сближения на 15*1=15 км сократится расстояние между ними через 1 час на 15*2=30 км сократится расстояние между ними через 2 часа через 45/15=3 часа машина догонит грузовик.
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