Из пункта Аи В расстояние между которыми 30км одновременно в одном направлении выехали легковая машина и грузовик . Скорость легк машины 60км/ч а скорость грузов 45км/ч . На сколько километров сократится расстояние между ними ч...

Математика

Из пункта Аи В расстояние между которыми 30км одновременно в одном направлении выехали легковая машина и грузовик . Скорость легк машины 60км/ч а скорость грузов 45км/ч . На сколько километров сократится расстояние между ними через 1час? Через 2ч? Через сколько часов легковая машина сможет догнать грузовик?

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