Из пунктов А и Б одновременно в одном направлении выехали велосипедист и автомобиль. Скорость велосипедиста v км/ч, автомобиля u км/ч. Автомобиль ехал всле д за велосипедист ом и догнал его через t ч. Найдите расстоян...
Из пунктов А и Б одновременно в одном направлении выехали велосипедист и автомобиль. Скорость велосипедиста v км/ч, автомобиля u км/ч. Автомобиль ехал всле д за велосипедист ом и догнал его через t ч. Найдите расстояние между пунктами А и Б. Ответьте на вопрос задачи,если u=60, v=10, t=0,5.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(u-v) км/час скорость, с которой автомобиль догонял велосипелиста S=(u-v)*t км расстояние АБ (60-10)*0,5=25км расстояние АБ