Из пунктов А и Б одновременно в одном направлении выехали велосипедист и автомобиль. Скорость велосипедиста v км/ч, автомобиля u км/ч. Автомобиль ехал вслед за велосипедистом и догнал его через t ч. Найдите расстояни...

Из пунктов А и Б одновременно в одном направлении выехали велосипедист и автомобиль. Скорость велосипедиста v км/ч, автомобиля u км/ч. Автомобиль ехал вслед за велосипедистом и догнал его через t ч. Найдите расстояние между пунктами А и Б. Ответьте на вопрос задачи,если u=60, v=10, t=0,5.