Из пунктов А и В одновременно на встречу друг другу вышли два пешехода. Они встретились через 40 минут после своего выхода. а через 32 минуты после вс тречи первый пришел в В. Через сколько часов после своего выхода и...

Из пунктов А и В одновременно на встречу друг другу вышли два пешехода. Они встретились через 40 минут после своего выхода. а через 32 минуты после вс тречи первый пришел в В. Через сколько часов после своего выхода из В второй пришел в А?

Пусть х - расстояние между А и В. 1) 40+32= 72 минуты - время в пути первого пешехода. 2) х/72 - скорость первого пешехода. 3) 40 • х/72 = 40х/72= 5х/9 - путь, который первый пешеход прошел до встречи. Этот же путь второму пешеходу требуется пройти, чтобы попасть в пункт А. 4) х-5х/9 = 9х/9 - 5х/9 = 4х/9 - путь, пройденный вторым пешеходом за 40 минут. 5) 4х/9 :40 = х/90 - скорость второго пешехода. 6) 5х/9 : х/90 = (5х•90)/(9•х)= 50 минут - потребуется второму пешеходу, чтобы дойти от места встречи до А. 7) 40+50=90 минут = 1 час 30 минут - время, за которое второй пешеход идет из пункта В в пункт А. Или через пропорцию 1) 40 + 32 = 72 минуты - время всего пути первого пешехода. 32 - 72 40 - х х = 72•40/32 = 90 минут - время, необходимое второму пешеходу, чтобы дойти из пункта В в пункт А