Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали 2 автомобиля. Один може?? проехать это расстояние за 4 часа, а другой за 5 часов. Какая часть расстояния будет между ними через 2 часа?
Математика
Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали 2 автомобиля. Один може?? проехать это расстояние за 4 часа, а другой за 5 часов. Какая часть расстояния будет между ними через 2 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - расстояние между рунктами А и В х/4 - Скорость первого автомобиля х/5 - Скорость второго автомобиля Через 2 часа между автомобилями будет : х - (х/4 + х/5) * 2 = х - (5х/20 + 4х/20) * 2 = х - (9х/20) * 2 = х - 0,9х = 0,1х пути
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