Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали 2 автомобиля. Один може?? проехать это расстояние за 4 часа, а другой за 5 часов. Какая часть расстояния будет между ними через 2 часа?

Математика

Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали 2 автомобиля. Один може?? проехать это расстояние за 4 часа, а другой за 5 часов. Какая часть расстояния будет между ними через 2 часа?

Автор: Гость