Из Рудного до Костаная в 8 часов 30 минут отправился экскурсионый автобус .расстояние от Рудного до Костаная автобус проходит за 1 час 15 минут .обратная дорога занимает на 15 минут меньше.в котором часу автобус вернется в рудн...

Математика
Из Рудного до Костаная в 8 часов 30 минут отправился экскурсионый автобус .расстояние от Рудного до Костаная автобус проходит за 1 час 15 минут .обратная дорога занимает на 15 минут меньше.в котором часу автобус вернется в рудный если экскурсия по костанаю длится3часа.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8ч30мин +1ч15мин= 9ч 45 мин автобус прибудет в К.9ч 45 мин+ 3 ч=12ч45мин -экскурсия закончится1ч15мин-15мин=1 ч- дорога назад12ч45 мин+1ч=13ч45мин

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Микседерма (слизистый отек) развивается при
Ответить
Математика
Сколько 13 25 в обычном числе
Ответить
Алгебра
Решите задачу. Лодка проплыла 4ч по озеру и 5ч по реке против течения,проплыв за это время 30км. Скорость течения реки 3км/ч. Найдите собственн...
Ответить
Литература
Рассказ про Корнея Ивановича Чуковского
Ответить
Биология
Дайте определения понятий: Грибокорень, или микориза
Ответить