Из Рудного до Костаная в 8 часов 30 минут отправился экскурсионый автобус .расстояние от Рудного до Костаная автобус проходит за 1 час 15 минут .обратная дорога занимает на 15 минут меньше.в котором часу автобус вернется в рудн...

Математика

Из Рудного до Костаная в 8 часов 30 минут отправился экскурсионый автобус .расстояние от Рудного до Костаная автобус проходит за 1 час 15 минут .обратная дорога занимает на 15 минут меньше.в котором часу автобус вернется в рудный если экскурсия по костанаю длится3часа.

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