Из Рудного до Костаная в 8 часов 30 минут отправился экскурсионый автобус .расстояние от Рудного до Костаная автобус проходит за 1 час 15 минут .обратная дорога занимает на 15 минут меньше.в котором часу автобус вернется в рудн...
Математика
Из Рудного до Костаная в 8 часов 30 минут отправился экскурсионый автобус .расстояние от Рудного до Костаная автобус проходит за 1 час 15 минут .обратная дорога занимает на 15 минут меньше.в котором часу автобус вернется в рудный если экскурсия по костанаю длится3часа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8ч30мин +1ч15мин= 9ч 45 мин автобус прибудет в К.9ч 45 мин+ 3 ч=12ч45мин -экскурсия закончится1ч15мин-15мин=1 ч- дорога назад12ч45 мин+1ч=13ч45мин
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