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Из С красных и Б желтых гвоздик сделали 7 букетов.Сколько гвоздик в каждом букете?
Из С красных и Б желтых гвоздик сделали 7 букетов.Сколько гвоздик в каждом букете?
Ответ(ы):
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(C+D)/7
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Из С красных и Б желтых гвоздик сделали 7 букетов.Сколько гвоздик в каждом букете?
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