Из С красных и Б желтых гвоздик сделали 7 букетов.Сколько гвоздик в каждом букете?

Из С красных и Б желтых гвоздик сделали 7 букетов.Сколько гвоздик в каждом букете?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(C+D)/7
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