Из самолета выгрузили часть груза и увезли на 3 машинах, по 6 тонн в каждой машине.П??сле этого в самолете осталось 62 тонны груза.Сколько тонн груза доставил самолёт?Составь задачу обратную данной

Математика
Из самолета выгрузили часть груза и увезли на 3 машинах, по 6 тонн в каждой машине.П??сле этого в самолете осталось 62 тонны груза.Сколько тонн груза доставил самолёт?Составь задачу обратную данной
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В самолете было 80 тонн , часть груза выгрузили и увезли на 3 машинах, по 6 тонн в каждой . Сколько тонн груза выгрузили ?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какие процессы в обществе оредилили приход к власти лейборитской партии Великобритании
Ответить
Русский язык
Однокоренные слова к слову серф
Ответить
Математика
Решить задачу в таблице : Рабочий должен изготовить за день 63 детали. Через 2 часа работы ему осталось сделать 45 деталей. За сколько часов он изг...
Ответить
Литература
Краткий рассказ о Александре невском
Ответить
Русский язык
Срочно! Прочитайте. Образуйте от данных слов однокоренные слова при помощи одного из данных суффиксов. Надя, Коля, Серёжа, Вова, мама, папа, тё...
Ответить