Из самолета выгрузили часть груза и увезли на 3 машинах, по 6 тонн в каждой машине.П??сле этого в самолете осталось 62 тонны груза.Сколько тонн груза доставил самолёт?Составь задачу обратную данной
Математика
Из самолета выгрузили часть груза и увезли на 3 машинах, по 6 тонн в каждой машине.П??сле этого в самолете осталось 62 тонны груза.Сколько тонн груза доставил самолёт?Составь задачу обратную данной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В самолете было 80 тонн , часть груза выгрузили и увезли на 3 машинах, по 6 тонн в каждой . Сколько тонн груза выгрузили ?
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