Из самолета выгрузили часть груза и увезли на 3 машинах, по 6 тонн в каждой машине.П??сле этого в самолете осталось 62 тонны груза.Сколько тонн груза доставил самолёт?Составь задачу обратную данной

Математика

Из самолета выгрузили часть груза и увезли на 3 машинах, по 6 тонн в каждой машине.П??сле этого в самолете осталось 62 тонны груза.Сколько тонн груза доставил самолёт?Составь задачу обратную данной

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