Из самолета выгрузили часть груза и увезли на 3 машинах по 6 тонна каждый после это??о в самолете осталось ещё 62 тонна груза Сколько тонн груза доставил самолет Составь и реши задачу обратную данной

Математика

Из самолета выгрузили часть груза и увезли на 3 машинах по 6 тонна каждый после это??о в самолете осталось ещё 62 тонна груза Сколько тонн груза доставил самолет Составь и реши задачу обратную данной

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