Из самолета выгрузили часть груза и увезли на 3 машинах по 6 тонна каждый после это??о в самолете осталось ещё 62 тонна груза Сколько тонн груза доставил самолет Составь и реши задачу обратную данной
Математика
Из самолета выгрузили часть груза и увезли на 3 машинах по 6 тонна каждый после это??о в самолете осталось ещё 62 тонна груза Сколько тонн груза доставил самолет Составь и реши задачу обратную данной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6×3=18(т)на 3-х машинах 18+62=80(т) доставил самолёт Обратная задача 80-62=18(т) увезли груза 18:3=6(т) груза на каждой машине
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