Из села одновременно в противоположных напровлениях пешеход и велосепидист. Когда велосепедист проехал 28 км со скоростью 14км/ч,расстояние между ними стало 38 км. С какой скоростью шёл пешеход? С пояснением пожалуйсто!
Математика
Из села одновременно в противоположных напровлениях пешеход и велосепидист. Когда велосепедист проехал 28 км со скоростью 14км/ч,расстояние между ними стало 38 км. С какой скоростью шёл пешеход? С пояснением пожалуйсто!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 : 14 = 2 часа проехал велосипедист 38-28 = 10 км - прошел пешеход за 2 часа 10 км/ч : 2 = 5 км/ч - скорость пешехода
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