Из села одновременно в противоположных напровлениях пешеход и велосепидист. Когда велосепедист проехал 28 км со скоростью 14км/ч,расстояние между ними стало 38 км. С какой скоростью шёл пешеход? С пояснением пожалуйсто!

Математика

Из села одновременно в противоположных напровлениях пешеход и велосепидист. Когда велосепедист проехал 28 км со скоростью 14км/ч,расстояние между ними стало 38 км. С какой скоростью шёл пешеход? С пояснением пожалуйсто!

Автор: Гость